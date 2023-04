Tennis, Lorenzo Musetti: “La vita è per il 10% cosa ti accade e per il 90% come reagisci!” (Di sabato 8 aprile 2023) Un periodo da dimenticare e archiviare. Lorenzo Musetti è uscito ancora una volta amareggiato dal campo da Tennis. Lo sport con racchetta e pallina, che tanto ama, non gli sta riservando le soddisfazioni che avrebbe voluto in questo 2023. Una stagione, fino a questo momento, priva di acuti e in cui i bocconi amari da mandar giù non mancano. L’ultimo episodio della serie a non sorridere al carrarino è stato il ko nei quarti di finale dell’ATP250 di Marrekech (Marocco) contro il non irresistibile francese Alexandre Müller (n.126 del mondo). Una partita iniziata male, come rappresentato dal primo set perso 6-3, ma ribaltata per quanto il secondo parziale e parte del terzo avevano detto (6-1 3-1). Dopo aver mancato la chance del doppio break nel quinto gioco, il buio più totale. Il toscano si è perso nei suoi mille ... Leggi su oasport (Di sabato 8 aprile 2023) Un periodo da dimenticare e archiviare.è uscito ancora una volta amareggiato dal campo da. Lo sport con racchetta e pallina, che tanto ama, non gli sta riservando le soddisfazioni che avrebbe voluto in questo 2023. Una stagione, fino a questo momento, priva di acuti e in cui i bocconi amari da mandar giù non mancano. L’ultimo episodio della serie a non sorridere al carrarino è stato il ko nei quarti di finale dell’ATP250 di Marrekech (Marocco) contro il non irresistibile francese Alexandre Müller (n.126 del mondo). Una partita iniziata male,rappresentato dal primo set perso 6-3, ma ribaltata per quanto il secondo parziale e parte del terzo avevano detto (6-1 3-1). Dopo aver mancato la chance del doppio break nel quinto gioco, il buio più totale. Il toscano si è perso nei suoi mille ...

