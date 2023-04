Tennis, Jannik Sinner e Novak Djokovic danno spettacolo a Montecarlo: esibizione in città – VIDEO (Di sabato 8 aprile 2023) Un bell’antipasto a Montecarlo. Il n.1 del mondo, Novak Djokovic, e Jannik Sinner si sono esibiti in alcuni scambi, con il sorriso sulle labbra e scherzando tra loro, nel cuore della città del Principato davanti a molti appassionati che hanno seguito con tanta curiosità il tutto. Un incontro dal valore molto particolare perché i due potrebbero incrociarsi in qualcosa di ben più serio, ovvero il Masters1000 di Monaco. Il sorteggio, che ha avuto luogo ieri, ha visto Sinner essere inserito nello stesso quarto di Djokovic e, di conseguenza, i due potrebbero sfidarsi. Si tratterebbe, nel caso, di una partita dal significato particolare: da un lato il n.1 del ranking ATP e dall’altro colui che aspira a diventarlo. Oggi ci si è dovuti accontentare di questo ... Leggi su oasport (Di sabato 8 aprile 2023) Un bell’antipasto a. Il n.1 del mondo,, esi sono esibiti in alcuni scambi, con il sorriso sulle labbra e scherzando tra loro, nel cuore delladel Principato davanti a molti appassionati che hanno seguito con tanta curiosità il tutto. Un incontro dal valore molto particolare perché i due potrebbero incrociarsi in qualcosa di ben più serio, ovvero il Masters1000 di Monaco. Il sorteggio, che ha avuto luogo ieri, ha vistoessere inserito nello stesso quarto die, di conseguenza, i due potrebbero sfidarsi. Si tratterebbe, nel caso, di una partita dal significato particolare: da un lato il n.1 del ranking ATP e dall’altro colui che aspira a diventarlo. Oggi ci si è dovuti accontentare di questo ...

