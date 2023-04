Tennis, Ivan Ljubicic: “Jannik Sinner sta crescendo bene, resterà al vertice per tanti anni. Con Alcaraz giocherà tante volte” (Di sabato 8 aprile 2023) Ivan Ljubicic parla chiaro ai microfoni di SuperTennis: Jannik Sinner è sulla strada giusta. L’ex numero 3 del mondo, che dalla Croazia ha sempre vissuto con grande interesse quel che succede in Italia tra i suoi tanti impegni. E la sua parola ha sempre un peso importante: parliamo pur sempre di un uomo che ha allenato Raonic e Federer, oltre ad avere un ruolo manageriale importante per tanti. Così Ljubicic ai microfoni della tv federale: “Jannik Sinner sta crescendo bene. L’anno scorso ha perso la possibilità di giocare le partite importanti, semifinali e finali di grandi tornei. Quello che ... Leggi su oasport (Di sabato 8 aprile 2023)parla chiaro ai microfoni di Superè sulla strada giusta. L’ex numero 3 del mondo, che dalla Croazia ha sempre vissuto con grande interesse quel che succede in Italia tra i suoiimpegni. E la sua parola ha sempre un peso impor: parliamo pur sempre di un uomo che ha allenato Raonic e Federer, oltre ad avere un ruolo manageriale imporper. Cosìai microfoni della tv federale: “sta. L’anno scorso ha perso la possibilità di giocare le partite impor, semifinali e finali di grandi tornei. Quello che ...

