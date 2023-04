Tennis, Fabio Fognini: “Mi rivedo in Musetti. Attacchi di panico, ho fatto molta fatica a trovare una soluzione” (Di sabato 8 aprile 2023) Fabio Fognini, una carriera che ormai sta volgendo alla conclusione, ma con ancora qualcosa da dare. Il ligure rimane con qualche cartuccia, anche sulla terra rossa. Vero è che la sua caviglia non lo sta aiutando, ed è quella che l’ha costretto a rinunciare alla wild card che gli era stata offerta in quel di Montecarlo. A “L’ultimo uomo”, un’interessante intervista ha chiarito alcuni aspetti importanti. Innanzitutto, la vita del Tennista non la consiglierebbe ai figli: “L’ho sempre detto, anche se può suonare male: spero che mio figlio non giochi a Tennis. Perché so quello che ho fatto io, i sacrifici che ha fatto mio papà… non che io non sia disposto a farli per i miei figli, ci mancherebbe, però allo stesso tempo è dura, perché se vuoi provare ad eccellere, nel nostro sport ci devi ... Leggi su oasport (Di sabato 8 aprile 2023), una carriera che ormai sta volgendo alla conclusione, ma con ancora qualcosa da dare. Il ligure rimane con qualche cartuccia, anche sulla terra rossa. Vero è che la sua caviglia non lo sta aiutando, ed è quella che l’ha costretto a rinunciare alla wild card che gli era stata offerta in quel di Montecarlo. A “L’ultimo uomo”, un’interessante intervista ha chiarito alcuni aspetti importanti. Innanzitutto, la vita delta non la consiglierebbe ai figli: “L’ho sempre detto, anche se può suonare male: spero che mio figlio non giochi a. Perché so quello che hoio, i sacrifici che hamio papà… non che io non sia disposto a farli per i miei figli, ci mancherebbe, però allo stesso tempo è dura, perché se vuoi provare ad eccellere, nel nostro sport ci devi ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... bruerne : RT @fanpage: Fabio Fognini non ci sta e critica così l’atteggiamento di alcuni giovani tennisti - fanpage : Fabio Fognini non ci sta e critica così l’atteggiamento di alcuni giovani tennisti - Fprime86 : RT @matmosciatti11: Thread: l’intervista di Fabio #Fognini a @lUltimoUomo ?? 'Spero che mio figlio non giochi a #tennis. Stare da soli, lon… - sinneristi1 : RT @matmosciatti11: Thread: l’intervista di Fabio #Fognini a @lUltimoUomo ?? 'Spero che mio figlio non giochi a #tennis. Stare da soli, lon… - that_kid_jacki : RT @matmosciatti11: Thread: l’intervista di Fabio #Fognini a @lUltimoUomo ?? 'Spero che mio figlio non giochi a #tennis. Stare da soli, lon… -