Tennis: Atp Estoril, Cecchinato ko in semifinale con Kecmanovic (Di sabato 8 aprile 2023) Estoril, 8 apr. - (Adnkronos) - Marco Cecchinato esce di scena in semifinale al torneo Atp 250 dell'Estoril (terra, montepremi 562.815 euro). L'azzurro, numero 96 del mondo, cede al serbo Miomir Kecmanovic, numero 40 del ranking Atp, con il punteggio di 6-3, 6-1 in un'ora e nove minuti. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 8 aprile 2023), 8 apr. - (Adnkronos) - Marcoesce di scena inal torneo Atp 250 dell'(terra, montepremi 562.815 euro). L'azzurro, numero 96 del mondo, cede al serbo Miomir, numero 40 del ranking Atp, con il punteggio di 6-3, 6-1 in un'ora e nove minuti.

