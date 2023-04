Telese Terme | sostituiti i dossi di via Fausto Coppi

(Di sabato 8 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiDa qualche giorno sono stati temporaneamente rimossi a, trein cemento lungo via, in quanto il continuo passaggio degli automezzi pesanti impegnati nei lavori ferroviari dell’Alta Capacità ne aveva compromesso la funzione. Si trattava, dunque, di una necessaria sostituzione che verrà eseguita dalla stessa ditta che sta eseguendo i lavori per conto di RFI-FS. Gli stessi verranno ripristinati nel pieno rispetto delle prescrizioni della normativa in materia. Sulla questione è intervenuto il sindaco di, Giovanni Caporaso, per sottolineare la particolare attenzione rivolta all’intera area denominata2. “Siamo molto attenti a tutto quanto accade sul nostro territorio – dice ...

