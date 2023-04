Telese | arresto per resistenza a pubblico ufficiale dopo un inseguimento

Leggi su anteprima24

(Di sabato 8 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiTerme (Bn) – Nell’ambito dei servizi tesi alla prevenzione e repressione dei reati predatori nell’intera Valle Telesina, predisposti dal Questore della Provincia di Benevento, gli Agenti della Squadra Volante del Commissariato di P. S. diTerme, procedevano, nel pomeriggio di ieri 7 aprile u.s., al controllo, in Vomero, di una AUDI A4 di colore nero che attirava l’attenzione degli Agenti, in quanto era parcheggiata in modo da intralciare il traffico. In quel frangente, giungeva la conducente, che non dava alcuna giustificazione circa la sua presenza in loco mostrando insofferenza durante le fasi del controllo. Mentre gli Operatori chiedevano alla donna di fornire la propria patente di guida e i documenti dell’autovettura, questa improvvisamente metteva in moto il veicolo, rischiando di investire gli operatori ...