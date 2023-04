Tel Aviv | veicolo sulla folla | colpiti i turisti | muore un italiano

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiorgiaMeloni : Profondo dolore e cordoglio per la morte di un nostro connazionale, Alessandro Parini, nell’attentato terroristico… - Agenzia_Ansa : Auto sulla folla a Tel Aviv, ucciso un turista italiano. Un veicolo è piombato sulla gente sul lungomare. L'autore… - GeopoliticalCen : Visto che lo hanno scritto quasi tutte le maggiori testate italiane lo scriviamo anche noi: è un turista italiano l… - donyp00288476 : RT @GiorgiaMeloni: Profondo dolore e cordoglio per la morte di un nostro connazionale, Alessandro Parini, nell’attentato terroristico avven… - avvocatorinaldi : RT @GeopoliticalCen: Visto che lo hanno scritto quasi tutte le maggiori testate italiane lo scriviamo anche noi: è un turista italiano la p… -

Nel frattempo, a Kafr Qasim, a circa venti chilometri da, alcune automobili sono state date alle fiamme e su un recinto di proprietà di una famiglia musulmana, sono comparse delle scritte, ..., un attentato nelle scorse ora ha spezzato via per sempre la vita di un italiano che si trovava L'articolo, turista italiano ucciso in un attentato: chi era e cos'è successo proviene ...Alessandro Parini, il 35enne turista italiano morto nell'attentato compiuto a, era un giovane avvocato romano. Il legale era arrivato in Israele da poche ore con alcuni amici. Parini, come si legge sul sito dello studio Police Partners, era un amministrativista. Si ...

Attentato a Tel Aviv: ucciso Alessandro Parini, giovane avvocato romano. Feriti altri due italiani - Le condoglianze di Lapid all'Italia per la vittima dell'attentato - Le condoglianze di Lapid all'Italia per la vittima dell'attentato RaiNews

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, esprime profondo cordoglio per la morte di un nostro connazionale, Alessandro Parini, nell’attentato terroristico avvenuto in serata a Tel Aviv. Il ...Auto sulla folla a Tel Aviv: ucciso un turista italiano, Alessandro Parini. Meloni: "Profondo cordoglio". La Farnesina: "Orrore e sgomento" Un turista italiano, Alessandro Parini, 35 anni di Roma, è s ...