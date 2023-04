Tel Aviv, parla il fratello di Abu Jaber: “Non è stato un attentato, ma un colpo di sonno” (Di sabato 8 aprile 2023) Aveva 44 anni e si chiamava Yousef Abu Jaber il presunto responsabile dell’attentato di ieri sera a Tel Aviv. Lo scrive il quotidiano israeliano Haaretz, precisando che l’uomo, ucciso da un agente di polizia, non aveva precedenti con la giustizia. Secondo quanto riporta il sito Maariv, il sospetto terrorista era un arabo-israeliano residente a Kfar Kassem. Abu Jaber non era affiliato ad alcun gruppo terroristico, ma era stato arrestato per rissa nel 2017, scrive il sito di Haaretz, precisando che nella notte la polizia e lo Shin Bet hanno perquisito la casa di Abu Jaber e interrogato alcuni suoi familiari. Non è stato un “attentato” ma va semmai ritenuto un “incidente” quanto avvenuto ieri sul lungomare di Tel ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 8 aprile 2023) Aveva 44 anni e si chiamava Yousef Abuil presunto responsabile dell’di ieri sera a Tel. Lo scrive il quotidiano israeliano Haaretz, precisando che l’uomo, ucciso da un agente di polizia, non aveva precedenti con la giustizia. Secondo quanto riporta il sito Maariv, il sospetto terrorista era un arabo-israeliano residente a Kfar Kassem. Abunon era affiliato ad alcun gruppo terroristico, ma eraarreper rissa nel 2017, scrive il sito di Haaretz, precisando che nella notte la polizia e lo Shin Bet hanno perquisito la casa di Abue interrogato alcuni suoi familiari. Non èun “” ma va semmai ritenuto un “incidente” quanto avvenuto ieri sul lungomare di Tel ...

