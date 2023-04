Tel Aviv, l’incredulità della famiglia dell’attentatore: «Forse ha solo perso il controllo dell’auto, non riusciamo a credere che sia stato davvero lui» (Di sabato 8 aprile 2023) «Abbiamo buoni rapporti con gli ebrei. Non sappiamo come abbia potuto pensare di fare una cosa del genere». Sono increduli i familiari di Yosef Abu Jaber, l’uomo che ieri ha travolto con la propria auto alcuni turisti sul lungomare di Tel Aviv, uccidendo il 35enne italiano Alessandro Parini e ferendo altre sette persone. Quando sono state diffuse le prime informazioni sull’identità dell’attentatore, la famiglia di Jaber ha pensato che si trattasse di uno sbaglio. Se lo avessero saputo prima, assicurano al quotidiano Ynet, lo avrebbero fatto arrestare: «Ci piacerebbe sentire che è una bugia, ma sfortunatamente è molto difficile». Yosef Abu Jaber, un arabo israeliano di 45 anni con sei figli e nessun precedente penale, è stato ucciso ieri sera da un agente di polizia accorso sul luogo dell’attentato. ... Leggi su open.online (Di sabato 8 aprile 2023) «Abbiamo buoni rapporti con gli ebrei. Non sappiamo come abbia potuto pensare di fare una cosa del genere». Sono increduli i familiari di Yosef Abu Jaber, l’uomo che ieri ha travolto con la propria auto alcuni turisti sul lungomare di Tel, uccidendo il 35enne italiano Alessandro Parini e ferendo altre settene. Quando sono state diffuse le prime informazioni sull’identità, ladi Jaber ha pensato che si trattasse di uno sbaglio. Se lo avessero saputo prima, assicurano al quotidiano Ynet, lo avrebbero fatto arrestare: «Ci piacerebbe sentire che è una bugia, ma sfortunatamente è molto difficile». Yosef Abu Jaber, un arabo israeliano di 45 anni con sei figli e nessun precedente penale, èucciso ieri sera da un agente di polizia accorso sul luogo dell’attentato. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiorgiaMeloni : Profondo dolore e cordoglio per la morte di un nostro connazionale, Alessandro Parini, nell’attentato terroristico… - Agenzia_Ansa : Auto sulla folla a Tel Aviv, ucciso un turista italiano. Un veicolo è piombato sulla gente sul lungomare. L'autore… - GiuseppeConteIT : Esprimo il cordoglio della comunità del @Mov5Stelle per la morte di Alessandro Parini, il nostro connazionale rimas… - cocchi2a : RT @GiuseppeConteIT: Esprimo il cordoglio della comunità del @Mov5Stelle per la morte di Alessandro Parini, il nostro connazionale rimasto… - Open_gol : I pm procedono per i reati di omicidio, attentato con finalità di terrorismo e lesioni -