Tel Aviv | l’ambasciatore italiano in visita al connazionale ferito Torna a casa il gruppo di turisti coinvolto nell’attentato

(Di sabato 8 aprile 2023) Nella serata di oggi, 8 aprile,d’Italia in Israele Sergio Barbanti si recherà insieme al ministro degli Esteri dello Stato di Israele Eli Cohen all’ospedale Ichilov, dove è ricoverato uno degli italiani feriti nel tragico attentato terroristico di ieri a Tel. A farlo sapere è una nota ufficiale della Farnesina: «Nella serata di venerdì 7 aprile un vile attentato ha tragicamente colpito Tel, capitale dello Stato di Israele, provocando la morte del cittadinoAlessandro Parini e il ferimento di altri due connazionali», si legge nel documento. «Questa mattina, sabato 8 aprile,d’Italia in Israele Sergio Barbanti ha incontrato gli amici della vittima, offrendo le proprie condoglianze. Gli amici della vittima e uno dei due feriti sono stati successivamente ...

Un tragico evento La polizia israeliana 'sta esaminando la possibilità che non si tratti di un attacco terroristico' quello andato in scena ieri sera a. Lo scrive il quotidiano israeliano Haaretz, citando le dichiarazioni del comandante del distretto di, Ami Eshed: secondo una fonte della polizia, nel veicolo di Yusef Abu Jaber non ...La protesta acontro il governo di Benyamin Netanyahu e la sua annunciata riforma del sistema giudiziario è iniziata con un minuto di silenzio per onorare la memoria di Alessandro Parini ed in solidarietà ...'Condoglianze alla famiglia di Alessandro Parrini e vicinanza ai feriti nell'attentato di' Lo dichiara la senatrice Silvia Fregolent, della presidenza del Gruppo di Azione - Italia Viva - Renew Europe 'Anche in un periodo sacro per musulmani, ebrei e cristiani la violenza non si ...

Attentato a Tel Aviv: ucciso Alessandro Parini, giovane avvocato romano. Feriti altri due italiani - Le manifestazioni antigovernative a Tel Aviv si aprono con un minuto di silenzio per le vittime dell'attentato - Le manifestazioni antigovernative a Tel Aviv si aprono RaiNews

Continuano le proteste in Israele contro la riforma della Giustizia, stasera si sono aperte ricordando le vittime di ieri colpite sul lungomare di Tel Aviv ...La passione per i viaggi e la bici, oltre che per il suo lavoro di avvocato. Ma il suo «cuore d’oro» è nel tempo dedicato agli altri all’interno della Lega missionaria per gli studenti ...