Tel Aviv | auto sulla folla | ucciso un turista italiano

(Di sabato 8 aprile 2023) Vari italiani sono rimasti coinvolti in un incidente capitato a Tel. Unsi è lanciataa tutta velocità sul lungomare Un atto vile e scellerato. Un, Alessandro Parini, 35 anni di Roma, è statosul lungomare di Telin un attentato compiuto da un arabo-israeliano con l’lanciata. Tra i feriti, ci sono anche due cittadini italiani. Il gruppo di italiani coinvolto nell’attentato rientrerà oggi in Italia. Secondo quanto appreso, l’attentatore ha trovato la sua morte a causa della reazione delle guardie di sicurezza. Stando a quanto si apprende, i connazionali saranno accompagnati nel primo pomeriggio dal personale dell’ambasciata ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiorgiaMeloni : Profondo dolore e cordoglio per la morte di un nostro connazionale, Alessandro Parini, nell’attentato terroristico… - Agenzia_Ansa : Auto sulla folla a Tel Aviv, ucciso un turista italiano. Un veicolo è piombato sulla gente sul lungomare. L'autore… - GiuseppeConteIT : Esprimo il cordoglio della comunità del @Mov5Stelle per la morte di Alessandro Parini, il nostro connazionale rimas… - infoitinterno : “Il rombo dell’auto, gli spari e Alessandro a terra”, il racconto di uno degli amici dell’italiano ucciso a Tel Aviv - restucciasalva : RT @restucciasalva: Attentato a Tel Aviv, ucciso un turista italiano -

La salma della vittima dell'attentato di, Alessandro Parini, rientrerà in Italia nei prossimi giorni, oggi dimesso uno dei ...Accade tutto in pochi secondi. Sono le immagini riprese da una telecamera di sorveglianza a mostrare il momento dell'attentato avvenuto avenerdì sera e in cui ha perso la vita l'avvocato italiano Alessandro Parini. Il video Il filmato - diffuso su Twitter e pubblicato da diversi media - è una ripresa dall'alto del lungomare di ...Il gruppo di italiani coinvolto nell'attentato di ieri sera a, in cui ha perso la vita l'avvocato romano Alessandro Parini , rientrerà oggi in Italia. Secondo quanto si apprende i connazionali saranno accompagnati nel primo pomeriggio dal personale dell'...

Auto sulla folla a Tel Aviv: ucciso un turista italiano, Alessandro Parini - Medio Oriente Agenzia ANSA

21.50 Attacchi a Tel Aviv,un morto e 6 feriti E' di un morto di 30 anni,forse italia- no,e almeno 6 feriti il bilancio di due attacchi terroristici a Tel Aviv. Il sospetto che ha aperto il fuoco è ...Uno degli italiani racconta i drammatici istanti a Tel Aviv. I vicini di casa del giovane avvocato: "Un bravo ragazzo, l'ho visto prima di partire: ...