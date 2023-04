Tel Aviv | attentato sul lungomare della città | ucciso un giovane avvocato italiano Cordoglio e messaggio di Mattarella | “Vile attacco terroristico”

(Di sabato 8 aprile 2023) Telsulisraeliana haun. Sconcerto per il folle gesto che si è consumato nella tarda serata di venerdì 7 aprile. C’è già stata la rivendicazioneJihad Islamica. Tra i feriti anche alcuni italiani. ’’Non sono stati feriti in modo grave e sono assistiti dalla nostra ambasciata di Tel. Uno probabilmente verrà dimesso nel giro di poche ore. Facevano parte di un altro gruppo rispetto a quellovittima”, ha fatto sapere il ministro degli esteriAntonio Tajani. Telsul...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiorgiaMeloni : Profondo dolore e cordoglio per la morte di un nostro connazionale, Alessandro Parini, nell’attentato terroristico… - Agenzia_Ansa : Auto sulla folla a Tel Aviv, ucciso un turista italiano. Un veicolo è piombato sulla gente sul lungomare. L'autore… - GiuseppeConteIT : Esprimo il cordoglio della comunità del @Mov5Stelle per la morte di Alessandro Parini, il nostro connazionale rimas… - laDiscussioneQ : Tel Aviv: Auto contro la folla. Ucciso italiano. Altri turisti feriti ##04 #AlessandroParini #AntonioTajani… - faustofafa : RT @geascanca: Chi ha visto queste immagini - irruzione della polizia israeliana dentro al Al Aqsa, e violento e immotivato pestaggio dei p… -

La procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine per l'attentato terroristico avvenuto ieri aè costato la vita ad Alessandro Parini. I pm del gruppo antiterrorismo della Capitale, coordinati dall'aggiunto Michele Prestipino, hanno ricevuto una prima informativa da Ros e Digos: si ...Padre Rafic Nahra, vicario patriarcale per Israele (Foto Patriarcato) Commenta così al Sir, padre Rafic Nahra , Vicario patriarcale per Israele, l'attentato terroristico di ieri sera, a, nel ..."La semplicità. La riservatezza e la modestia". Il papà e la mamma di Alessandro Parini ricordano con queste parole all'Adnkronos il figlio 35enne morto nell'attentato di ieri sera a. Con una busta e dei fiori in mano lasciano l'appartamento a Monteverde dove il 35enne viveva da solo e dove loro, stretti in un dolore composto, sono tornati a prendere poche cose. "I ...

Attentato a Tel Aviv, uno degli italiani coinvolti: "L'auto, gli spari e Alessandro a terra" TGCOM

35 anni, avvocato cassazionista, si occupava di diritto amministrativo e regolatorio. Il romano Alessandro Parini, la vittima dell’attentato di Tel Aviv, dove si era recato per turismo, aveva 35 anni ...Alessandro Parini travolto da una macchina lanciata sui passanti. Alla guida, un palestinese con cittadinanza israeliana. Sette turisti feriti ...