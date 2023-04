Taranto | i Misteri | la bussata dopo sedici ore di processione Riti della Settimana Santa

(Di sabato 8 aprile 2023) Fine delle processioni di, alle nove del mattino. Il troccolante ha bussato alla portachiesa del Carmine e così è iniziata la finedei, iniziata ieri alle cinque del pomeriggio e che si chiude con l’ingresso in chiesa dell’ultima statua. In precedenza, dalla mezzanotte di ieri appunto al pomeriggio, si era svolta ladell’Addolorata ed ancora prima idi erano aperti, giovedì pomeriggio, con la prima posta. L'articolo, i: laore di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... incompiutezza1 : #Taranto 'Angoli nella processione dei misteri' l'unico spazio del femminile ... ? - incompiutezza1 : #Taranto 'Angoli nella processione dei Misteri' - incompiutezza1 : #Taranto 'Angoli nella processione dei Misteri' - DjProfC : Rientro Misteri ora in via Anfiteatro #RitiSettimanaSanta #Taranto - Saverio37056874 : Taranto rietro dei misteri. -

Come iche si celebrano a Trapani con le possenti sculture della Passione che accompagnate ... in Puglia dove rimane alto il gusto del travestimento come a. Ma anche al Nord: a Vercelli ...In particolare l'Arcivescovo dimons. Filippo Santoro ha rivolto un saluto ai fedeli ... con la processione dei Sacri, organizzata dall'Arciconfraternita del Carmine. Evento che sarà ...A mezzanotte, dalla chiesa di San Domenico nella città vecchia di, è partita la processione dell'Addolorata. Notte piuttosto fredda ma non ha certo ...pomeriggio e sarà poi la volta dei, ...

Buonasera | News TarantoBuonaSera.it

Fine delle processioni di Taranto, alle nove del mattino. Il troccolante ha bussato alla porta della chiesa del Carmine e così è iniziata la fine della processione dei Misteri, iniziata ieri alle ...«Purtroppo ci sono ancora tanti disoccupati e tanti lavoratori in cassa integrazione: non si può ironizzare in modo irrispettoso di chi dovrà vivere con un salario ...