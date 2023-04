Tajani “Non preoccupano condizioni altri due italiani feriti a Tel Aviv” (Di sabato 8 aprile 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Ho parlato a lungo con il padre di Alessandro Parini e la famiglia naturalmente era profondamente colpita da quanto avvenuto. Il giovane professionista romano era appena arrivato a Tel Aviv per una vacanza con degli amici”. Lo rivela in una intervista al Gr1 il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani che sugli altri due italiani rimasti feriti, aggiunge: “sono feriti non in maniera grave e sono assistiti dall’ambasciata italiana a Tel Aviv. Uno è stato dimesso nel giro di poche ore e non ci sono preoccupazioni per le loro sorti. I due facevano parte di un altro gruppo di turisti”. Sugli attentati rivendicati da Hamas, dice: “Ieri mattinata ero stato in contatto con il ministro degli esteri israeliano per esprimere la solidarietà per gli ... Leggi su ildenaro (Di sabato 8 aprile 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Ho parlato a lungo con il padre di Alessandro Parini e la famiglia naturalmente era profondamente colpita da quanto avvenuto. Il giovane professionista romano era appena arrivato a Telper una vacanza con degli amici”. Lo rivela in una intervista al Gr1 il vicepremier e ministro degli Esteri Antonioche sugliduerimasti, aggiunge: “sononon in maniera grave e sono assistiti dall’ambasciata italiana a Tel. Uno è stato dimesso nel giro di poche ore e non ci sono preoccupazioni per le loro sorti. I due facevano parte di un altro gruppo di turisti”. Sugli attentati rivendicati da Hamas, dice: “Ieri mattinata ero stato in contatto con il ministro degli esteri israeliano per esprimere la solidarietà per gli ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Maternità surrogata, le parole shock di Tajani: 'Il corpo della donna non è un forno dove si sfornano patate' - riccardomagi : Tajani pronuncia parole irripetibili su donne.Non sa che regolamentare GPA solidale garantisce loro autodeterminazi… - captblicero : Giornata frizzantina a Meloniland. La Russa ha ricordato commosso i semipensionati di via Rasella; poi siamo pass… - AriannaAmbrosi0 : RT @repubblica: Attentato Tel Aviv, Tajani: 'Gli italiani feriti non sono gravi. Uno dei due sarà probabilmente dimesso tra poche ore' http… - lino4219 : RT @repubblica: Attentato Tel Aviv, Tajani: 'Gli italiani feriti non sono gravi. Uno dei due sarà probabilmente dimesso tra poche ore' http… -