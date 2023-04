Tajani: Berlusconi ha riposato bene, siamo ottimisti (Di sabato 8 aprile 2023) Silvio Berlusconi "ha riposato bene, dice di sentirsi bene, dobbiamo essere ottimisti". L'ha detto oggi il vicepremier Antonio Tajani, esponente di punta di Forza Italia, parlando a RaiNews24."Ho ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 8 aprile 2023) Silvio"ha, dice di sentirsi, dobbiamo essere". L'ha detto oggi il vicepremier Antonio, esponente di punta di Forza Italia, parlando a RaiNews24."Ho ...

