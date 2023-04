Tajani: “Berlusconi ha riposato bene, siamo ottimisti” (Di sabato 8 aprile 2023) ROMA – Silvio Berlusconi “ha riposato bene, dice di sentirsi bene, dobbiamo essere ottimisti”. Lo ha detto oggi il vice premier Antonio Tajani, esponente di punta di Forza Italia, parlando a RaiNews24. “Ho sentito i familiari, ho sentito Marta Fascina. (Berlusconi) ha riposato bene, dice di sentirsi bene, dobbiamo essere ottimisti”, ha aggiunto il ministro degli Esteri. Tajani ha evocato la possibilità che il Cavaliere possa rientrare sulla scena per un’iniziativa di Forza Italia prevista nella prima parte di maggio. Poi, scherzando, ha concluso: “Lui avrebbe voluto tornare a casa ieri sera. Ma è giusto che sia sotto cura, sta reggendo bene alle cure. Non bisogna mai ... Leggi su lopinionista (Di sabato 8 aprile 2023) ROMA – Silvio“ha, dice di sentirsi, dobbiamo essere”. Lo ha detto oggi il vice premier Antonio, esponente di punta di Forza Italia, parlando a RaiNews24. “Ho sentito i familiari, ho sentito Marta Fascina. () ha, dice di sentirsi, dobbiamo essere”, ha aggiunto il ministro degli Esteri.ha evocato la possibilità che il Cavaliere possa rientrare sulla scena per un’iniziativa di Forza Italia prevista nella prima parte di maggio. Poi, scherzando, ha concluso: “Lui avrebbe voluto tornare a casa ieri sera. Ma è giusto che sia sotto cura, sta reggendoalle cure. Non bisogna mai ...

