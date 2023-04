Taiwan, la Cina annuncia esercitazioni militari nello stretto (Di sabato 8 aprile 2023) L'esercito cinese ha annunciato oggi esercitazioni di "preparazione al combattimento" nello stretto di Taiwan, tra le tensioni con l'isola dopo un incontro negli Stati Uniti della sua presidente Tsai ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 8 aprile 2023) L'esercito cinese hato oggidi "preparazione al combattimento"di, tra le tensioni con l'isola dopo un incontro negli Stati Uniti della sua presidente Tsai ...

