Taiwan | Cina inizia esercitazioni militari | Avvertimento a separatisti

(Di sabato 8 aprile 2023) Laha annunciato l'avvio di tre giorni diintorno a. Una mossa in risposta all'incontro in Florida tra la presidente diTsai Ing - wen e il presidente della ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... michele_geraci : La #VonderLeyen imprudentemente solleva il tema #Taiwan che per la Cina resta un problema interno e suppongo, riten… - Agenzia_Ansa : Xi: 'Taiwan è il fulcro degli interessi della Cina e Pechino non scenderà ad alcun compromesso. Monito del presiden… - Agenzia_Ansa : La Cina ha annunciato oggi esercitazioni di 'preparazione al combattimento' nello stretto di Taiwan #ANSA - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Ansa: La Cina ha annunciato oggi esercitazioni di 'preparazione al combattimento' nello stretto di Taiwan #ANSA - andreastoolbox : Taiwan, Cina: esercitazioni sono severo monito a separatisti #Cina: #Taiwan, #esercitazioni #severo #sono ??????? -

... Shi Yi, che parla di operazioni "necessarie per salvaguardare sovranità e integrità territoriale della". Il ministero della Difesa diha fatto sapere di aver individuato 8 navi da guerra ...Laha annunciato l'avvio di tre giorni di esercitazioni militari intorno a. Una mossa in risposta all'incontro in Florida tra la presidente diTsai Ing - wen e il presidente della ...Laconsidera l'autogoverno dicome parte del suo territorio e ha giurato di impossessarsene un giorno, se necessario con la forza. 'Tre navi da guerra e 13 aerei intorno all'isola' Il ...

Taiwan, la Cina avvia esercitazioni militari nello stretto Agenzia ANSA

Le operazioni militari avviate oggi dalla Cina intorno a Taiwan "servono come severo monito contro la collusione tra forze separatiste che cercano 'l'indipendenza di Taiwan' e quelle esterne, e contro ...La Cina ha affermato di “condannare fermamente” la visita di Tsai, secondo un comunicato dell’agenzia di stampa nazionale cinese Xinhua, firmato dal portavoce del ministero degli Esteri. La dichiarazi ...