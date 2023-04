Taiwan, Cina inizia esercitazioni militari: "Avvertimento a separatisti" (Di sabato 8 aprile 2023) Pechino, 8 apr. (Adnkronos) - La Cina ha annunciato l'avvio di tre giorni di esercitazioni militari intorno a Taiwan. Una mossa in risposta all'incontro in Florida tra la presidente di Taiwan Tsai Ing-wen e il presidente della Camera Usa Kevin McCarthy nonostante le minacce di Pechino. L'Eastern Theatre Command dell'esercito cinese ha infatti dichiarato che le esercitazioni odierne sono "un serio Avvertimento contro la collusione delle forze separatiste di Taiwan con forze esterne e una mossa necessaria per difendere la sovranità nazionale e l'integrità territoriale". Le esercitazioni, soprannominate "United Sharp Sword", prevedono "pattugliamenti ed esercitazioni pronte al combattimento dentro e intorno allo Stretto ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 8 aprile 2023) Pechino, 8 apr. (Adnkronos) - Laha annunciato l'avvio di tre giorni diintorno a. Una mossa in risposta all'incontro in Florida tra la presidente diTsai Ing-wen e il presidente della Camera Usa Kevin McCarthy nonostante le minacce di Pechino. L'Eastern Theatre Command dell'esercito cinese ha infatti dichiarato che leodierne sono "un seriocontro la collusione delle forze separatiste dicon forze esterne e una mossa necessaria per difendere la sovranità nazionale e l'integrità territoriale". Le, soprannominate "United Sharp Sword", prevedono "pattugliamenti edpronte al combattimento dentro e intorno allo Stretto ...

