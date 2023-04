Taiwan campo di battaglia: mai così tante violazioni dello spazio aereo (Di sabato 8 aprile 2023) La Cina sta lentamente ma progressivamente aumentando le sue azioni aggressive verso Taiwan, che Pechino considera come una “provincia ribelle” da ricondurre con ogni mezzo in seno alla madrepatria. Queste si manifestano principalmente con intrusioni nella Adiz (Air Defence Identification Zone) di Taipei, ovvero in quella porzione di spazio aereo oltre quello nazionale comunque soggetta InsideOver. Leggi su it.insideover (Di sabato 8 aprile 2023) La Cina sta lentamente ma progressivamente aumentando le sue azioni aggressive verso, che Pechino considera come una “provincia ribelle” da ricondurre con ogni mezzo in seno alla madrepatria. Queste si manifestano principalmente con intrusioni nella Adiz (Air Defence Identification Zone) di Taipei, ovvero in quella porzione dioltre quello nazionale comunque soggetta InsideOver.

