Tabellone playoff Superlega 2022/2023 volley: gli accoppiamenti (Di sabato 8 aprile 2023) Il Tabellone completo dei playoff della Superlega 2022/2023 di volley maschile. Terminata la regular season, le migliori otto formazioni della classifica proseguono la lunga corsa verso lo Scudetto. Perugia si è assicurata con largo anticipo il primo posto e va a caccia di un altro trofeo dopo aver conquistato i primi due della stagione (Supercoppa, Mondiale per Club), ma la concorrenza è più agguerrita che mai. Si inizia con i quarti di finale playoff, in programma dal 19 marzo al 10 aprile 2023, al meglio delle cinque gare. Le semifinali si svolgeranno invece tra il 13 e il 25 aprile, sempre al meglio delle cinque gare. Le due vincitrici poi accederanno alle finali playoff che assegnano lo Scudetto (tra il 30 aprile al 14 maggio, al ... Leggi su sportface (Di sabato 8 aprile 2023) Ilcompleto deidelladimaschile. Terminata la regular season, le migliori otto formazioni della classifica proseguono la lunga corsa verso lo Scudetto. Perugia si è assicurata con largo anticipo il primo posto e va a caccia di un altro trofeo dopo aver conquistato i primi due della stagione (Supercoppa, Mondiale per Club), ma la concorrenza è più agguerrita che mai. Si inizia con i quarti di finale, in programma dal 19 marzo al 10 aprile, al meglio delle cinque gare. Le semifinali si svolgeranno invece tra il 13 e il 25 aprile, sempre al meglio delle cinque gare. Le due vincitrici poi accederanno alle finaliche assegnano lo Scudetto (tra il 30 aprile al 14 maggio, al ...

