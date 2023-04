Superlega | quarti di finale playoff gara 5 | il programma

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 8 aprile 2023) Siamo giunti all’ultimo atto deidideidi. Tra oggi e lunedì si giocheranno infatti i match validi per la definitiva5. Soltanto l’Itas Trentino infatti è stata in grado di chiudere anticipatamente la pratica e volare in semia discapito di Monza. Entro Pasquetta dunque avremmo i prossimi contendenti per il titolo italiano. Andiamo dunque a vedere cosa riserva ildi: il(Credit foto – pagina Facebook LUBE Volley)Sono ben tre gli incontri previsti in questo fine settimana allungato e si comincia questa sera alle 18 con l’incontro tra Lube Civitanova e Verona. I campioni d’Italia in ...