Vai agli ultimi Twett sull'argomento... EIPelusa : Chukwueze altro super goal. E noi stiamo con Politano, mocc a kivemmuort -

E merito anche del fiuto di, che al 34' riceve centralmente da Lo Celso prima di mandare al bar Nacho con una doppia finta e bucare Courtois sul primo palo. Tutto da rifare per il Real, che ...LeEagles si affidarono all'allenatore giramondo Bora Milutinovic , una garanzia assoluta, e ... Victor Boniface (5 gol come Rashford), e poi ci sono Samueldel Villarreal, Alex Iwobi ......con il gol dalladistanza messo dentro da Amraoui . Una rete per parte tra Villarreal e Anderlecht : è Trigueros a timbrare per primo il tabellino dei marcatori grazie all'assist di...

Super Chukwueze stende il Real: il Villarreal gela il Bernabeu in rimonta per 3-2 La Gazzetta dello Sport

Real Madrid - Villarreal 2-3 highlights e gol: le azioni principali della sfida della ventottesima giornata di LaLiga 2022/23.Samuel Chukwueze upstaged Vinícius Júnior by scoring twice in an outstanding performance by the Villarreal forward to lead its 3-2 comeback win at Real Madrid in the Spanish league on Saturday. The ...