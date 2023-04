Su Rai 3 ‘Il Borgo dei Borghi’: scelta la candidata Campana che concorrerà al titolo (Di sabato 8 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoTornano a sfidarsi i borghi più belli d’Italia domani alle 21.20 su Rai 3 con Il Borgo dei Borghi, il programma di Rai Cultura che fa scoprire le piccole perle del nostro Paese, luoghi eccezionali da visitare durante le vacanze. Al timone della gara, Camila Raznovich affiancata da una giuria di esperti formata da: Rosanna Marziale, chef stellata e divulgatrice enogastronomica; Mario Tozzi, geologo e divulgatore scientifico; Jacopo Veneziani, storico dell’arte specializzato alla Sorbona di Parigi. Anche quest’anno ad aspirare al titolo di Borgo dei Borghi sono 20 località, una per ciascuna regione italiana. In questa edizione i borghi in gara sono: Casoli (CH) in Abruzzo; Miglionico (MT) in Basilicata; Diamante (CS) in Calabria; Cetara (SA) in Campania; Bagnara di Romagna (RA) in Emilia-Romagna; Marano ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 8 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoTornano a sfidarsi i borghi più belli d’Italia domani alle 21.20 su Rai 3 con Ildei Borghi, il programma di Rai Cultura che fa scoprire le piccole perle del nostro Paese, luoghi eccezionali da visitare durante le vacanze. Al timone della gara, Camila Raznovich affiancata da una giuria di esperti formata da: Rosanna Marziale, chef stellata e divulgatrice enogastronomica; Mario Tozzi, geologo e divulgatore scientifico; Jacopo Veneziani, storico dell’arte specializzato alla Sorbona di Parigi. Anche quest’anno ad aspirare aldidei Borghi sono 20 località, una per ciascuna regione italiana. In questa edizione i borghi in gara sono: Casoli (CH) in Abruzzo; Miglionico (MT) in Basilicata; Diamante (CS) in Calabria; Cetara (SA) in Campania; Bagnara di Romagna (RA) in Emilia-Romagna; Marano ...

