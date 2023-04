Studente suicida a Chieti: era indietro con gli esami universitari (Di sabato 8 aprile 2023) “Inconcludente e inutile“: così uno Studente di 29 anni avrebbe definito la sua vita sul block notes, una sorta di diario scoperto dalla polizia nella sua casa. Il 29enne originario di di Manduria in provincia di Taranto e residente a Chieti per studio, si è suicidato venerdì 7 aprile proprio nell’abitazione che condivideva con la sorella. È stata lei ad avvertire le forze dell’ordine, dopo aver trovato il corpo del fratello senza vita rincasando. Chi era il 29enne suicida Gli agenti, giunti sul posto insieme alla Scientifica, non hanno potuto che constatarne la morte, procedendo ai rilievi del caso. Come si può arrivare a definire la propria esistenza inutile ad appena 29 anni? Quali sono le ragioni profonde che hanno spinto il giovane al gesto estremo? Lo Studente di Medicina all’università ... Leggi su luce.lanazione (Di sabato 8 aprile 2023) “Inconcludente e inutile“: così unodi 29 anni avrebbe definito la sua vita sul block notes, una sorta di diario scoperto dalla polizia nella sua casa. Il 29enne originario di di Manduria in provincia di Taranto e residente aper studio, si èto venerdì 7 aprile proprio nell’abitazione che condivideva con la sorella. È stata lei ad avvertire le forze dell’ordine, dopo aver trovato il corpo del fratello senza vita rincasando. Chi era il 29enneGli agenti, giunti sul posto insieme alla Scientifica, non hanno potuto che constatarne la morte, procedendo ai rilievi del caso. Come si può arrivare a definire la propria esistenza inutile ad appena 29 anni? Quali sono le ragioni profonde che hanno spinto il giovane al gesto estremo? Lodi Medicina all’università ...

