Strade più pulite e una rete di aiuti, Ardesio alza la testa (Di sabato 8 aprile 2023) POST EMERGENZA. Dopo la rottura del canale che mercoledì ha riversato 15mila metri cubi d’acqua proseguono lavori e controlli. Agli isolati generi di prima necessità dalla Croce Blu. Oggi nuovo sopralluogo in via Monte Secco. L’approfondimento su L’Eco di sabato 8 aprile. Leggi su ecodibergamo (Di sabato 8 aprile 2023) POST EMERGENZA. Dopo la rottura del canale che mercoledì ha riversato 15mila metri cubi d’acqua proseguono lavori e controlli. Agli isolati generi di prima necessità dalla Croce Blu. Oggi nuovo sopralluogo in via Monte Secco. L’approfondimento su L’Eco di sabato 8 aprile.

