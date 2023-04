Storia e contraddizioni degli Unionisti Nordirlandesi (Di sabato 8 aprile 2023) Il nuovo accordo del primo ministro inglese Rishi Sunak ha infiammato gli animi in Irlanda del Nord. La metafora non è casuale: se l’Ulster fosse un elemento, sarebbe il fuoco. Dalle bombe molotov lanciate contro le auto della polizia nei quartieri cattolici, fino ai falò alti trenta metri in cui i protestanti bruciano le immagini del Papa e le bandiere dell’Irlanda, l’Ulster è come una tanica di benzina circondata da scintille pronte a farla scoppiare. In questo limbo infernale, sospeso fra Irlanda e Regno Unito, hanno prosperato i membri del Democratic Unionist Party (Dup), la principale forza politica della galassia protestante e unionista. Probabilmente li avrete sentiti nominare indirettamente. Sono gli «hard-liners» che non perdono occasione per fare da spina nel fianco al governo di turno chiedendo la «Brexit dura». Sono insoddisfatti dello status quo dell’Irlanda del Nord, ... Leggi su linkiesta (Di sabato 8 aprile 2023) Il nuovo accordo del primo ministro inglese Rishi Sunak ha infiammato gli animi in Irlanda del Nord. La metafora non è casuale: se l’Ulster fosse un elemento, sarebbe il fuoco. Dalle bombe molotov lanciate contro le auto della polizia nei quartieri cattolici, fino ai falò alti trenta metri in cui i protestanti bruciano le immagini del Papa e le bandiere dell’Irlanda, l’Ulster è come una tanica di benzina circondata da scintille pronte a farla scoppiare. In questo limbo infernale, sospeso fra Irlanda e Regno Unito, hanno prosperato i membri del Democratic Unionist Party (Dup), la principale forza politica della galassia protestante e unionista. Probabilmente li avrete sentiti nominare indirettamente. Sono gli «hard-liners» che non perdono occasione per fare da spina nel fianco al governo di turno chiedendo la «Brexit dura». Sono insoddisfatti dello status quo dell’Irlanda del Nord, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MartaFarasha : Shantaram mi ha preso il cuore. Che storia meravigliosa, coinvolgente. Ci si affeziona subito a Lin, straniero dal… - anarcobiotici : @LeonardoCaciopp @Aramcheck76 @alexandernevs3 Scusa il movimento operaio sarà pure moribondo ma non è che son morti… - victor_gallen : @Cazzaccimiei1 La differenza è che gli europei di una volta non facevano la morale a nessuno, gli ameri cani si, no… - ilbeccaccino : @albepiva @stefano19 @StefaniaBattis4 @tg1 Crimine è spegnere il cervello. La storia ha chiari buchi e contraddizio… - fabiorug1962 : @AlRobecchi @AlbertoLetizia2 Non parlo di lei, non so cosa disse all’epoca, ma molti tacquero e il Presidente del C… -