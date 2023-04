Stellone: “Con la Spal la sfida della vita, vogliamo uscire da questa situazione” (Di sabato 8 aprile 2023) Tempo di lettura: 4 minutiUna sfida da dentro o fuori. A sette giornate dalla fine del campionato, il Benevento ha la necessità di tornare a vincere per alimentare sogni e speranze di salvezza. Lunedì, nel giorno di Pasquetta, la Strega ospiterà la Spal al “Ciro Vigorito” nel lunch match del 32° turno di serie B. A presentare la sfida con gli estensi è stato Roberto Stellone, intervenuto questa mattina in conferenza stampa. Questi i temi affrontati dal tecnico giallorosso. Condizione – Veseli si è allenato regolarmente, Tello ha avuto un problema a una caviglia ma oggi si è allenato con il resto con la squadra. A parte gli squalificati abbiamo recuperato tutti. El Kaouakibi è fermo da due mesi, non può partire dall’inizio. Glik e Ciano stanno benissimo, ma non hanno i minuti nelle gambe. Mi serve ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 8 aprile 2023) Tempo di lettura: 4 minutiUnada dentro o fuori. A sette giornate dalla fine del campionato, il Benevento ha la necessità di tornare a vincere per alimentare sogni e speranze di salvezza. Lunedì, nel giorno di Pasquetta, la Strega ospiterà laal “Ciro Vigorito” nel lunch match del 32° turno di serie B. A presentare lacon gli estensi è stato Roberto, intervenutomattina in conferenza stampa. Questi i temi affrontati dal tecnico giallorosso. Condizione – Veseli si è allenato regolarmente, Tello ha avuto un problema a una caviglia ma oggi si è allenato con il resto con la squadra. A parte gli squalificati abbiamo recuperato tutti. El Kaouakibi è fermo da due mesi, non può partire dall’inizio. Glik e Ciano stanno benissimo, ma non hanno i minuti nelle gambe. Mi serve ...

