Stellini sulla lite con De Zerbi | “Scene brutte da vedere | non ne voglio parlare”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #DeZerbi sulla lite con #Stellini: “Mi ha mancato di rispetto”. Il tecnico del #Tottenham minimizza: “Non è success… - _kingofthebong_ : @MCriscitiello Che poi Stellini parla di Potter ma sicuramente sarebbe sulla panchina del Tottenham senza Conte, é… - demola10 : RT @DiMarzio: #PremierLeague | Finisce in parità l'esordio di #Stellini sulla panchina del #Tottenham - DiMarzio : #PremierLeague | Finisce in parità l'esordio di #Stellini sulla panchina del #Tottenham - sportli26181512 : #Tottenham, Stellini beffato al debutto: l'#Everton pareggia al 90'!: Al Goodison Park, nella prima partita sulla p… -

Cerco di fare il mio lavoro: io sono Cristian, l'allenatore del Tottenham ed è l'unica ... mentre comincia male la seconda avventura di Frank Lampardpanchina del Chelsea: i Blues hanno ...Ritorno da dimenticare per Frank Lampardpanchina del Chelsea: i Blues sono stati sconfitti dal Wolverhampton per 1 - 0, a segno con ... espulso dopo le tensioni fuori dal campo sia, sia ...IL VIDEO DELLA LITE IL MOTIVO DELLA LITE Più diplomatico, che non ha voluto gettare ulteriore benzina sul fuoco: ' Non voglio parlare di quello che è successo in campo , è giusto che rimanga ...

De Zerbi-Stellini, nervi tesi prima di Tottenham-Brighton: cosa è successo Tuttosport

A far scalpore, però, è un fattore extra campo che ha visto i due tecnici - Cristian Stellini e Roberto DeZerbi - coinvolti in un'accesa discussione. Queste le parole del tecnico subentrato ad Antonio ...Il caos domina durante Tottenham-Brighton, i tecnici De Zerbi e Stellini protagonisti di una lite vengono espulsi ...