Stefano Dal Corso, morto in cella a Oristano: il caso riaperto da una finta consegna Amazon

Sulla morte di Stefano Dal Corso spuntano, ora, nuovi particolari, e non di poco conto. Una serie di dettagli inquietanti che hanno avuto, ad ogni modo, il merito di riaprire le indagini e che fanno sospettare che non si sia trattato di suicidio.

Morte Stefano Dal Corso, la famiglia: "Mio fratello non si è suicidato. Vogliamo l'autopsia per sapere la verità"

Suicidio Stefano Dal Corso: nuovi inquietanti dettagli

Nel dettaglio, come riporta anche Repubblica, un libro e una coppia di finti fattorini Amazon. All'interno del libro, poi, due parole sottolineate che sembrano avere un alto valore simbolico: la prima è "confessione", e poi la seconda "morte". Sono dettagli giudicati sufficienti per far ripartire le indagini sulla drammatica vicenda di Stefano

