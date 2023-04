Star Wars | tutte le novità sul nuovo corso cinematografico dalla Celebration di Londra

(Di sabato 8 aprile 2023) Ladiha portato notizie entusiasmanti per tutti i fan della Galassia Lontana Lontana, soprattutto dedicate ai nuovi progetti per il grande schermo tra passato, presente e futuro della saga. È direttamente dalle affollatissime hall delladiche arrivano alcuni degli annunci più interessanti e inaspettati del momento. Ovviamente riguardano la Galassia Lontana Lontana e il suo universo in continua espansione, ma soprattutto ilperdel franchise, insicuro e indeciso dopo L'ascesa di Skywalker e il lancio delle serie televisive streaming su Disney+. Il progetto post-acquisizione Disney di...

Ma non è tutto perché durante la partecipazione aCelebration - dove è stato annunciato che avrebbe diretto nel prossimo futuro il suo film di- Mangold ha confermato a ...Dalla conventionCelebration 2023 , che si sta tenendo in questi giorni a Londra, arriva una notizia che farà di certo piacere ai super fan della Galassia. Nella serie: Ahsoka , che vedrà Rosario ...Nella serie Ahsoka , come rivelato dal trailer condiviso ieri allaCelebration 2023, apparirà anche il padre di uno dei protagonisti della storia raccontata in Resistance, il senatore Xiono , ruolo affidato a Nelson Lee. LEGGI:Celebration 2023: ...

