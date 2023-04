Star Wars: prima foto di Lars Mikkelsen nei panni Thrawn | Leak (Di sabato 8 aprile 2023) Star Wars. Lars Mikkelsen è uno dei pochi danesi che è entrato a far parte dell’universo narrativo forse più popolare al mondo. Dal 2016 al 2018 è stato impegnato nella serie tv animata Star Wars Rebels. Qui ha interpretato il personaggio noto come il Grand’Ammiraglio Thrawn. Tornerà nei panni del personaggio all’interno della serie tv… »Star Wars: prima foto di Lars Mikkelsen nei panni Thrawn Leak Leggi su starwarsnews (Di sabato 8 aprile 2023)è uno dei pochi danesi che è entrato a far parte dell’universo narrativo forse più popolare al mondo. Dal 2016 al 2018 è stato impegnato nella serie tv animataRebels. Qui ha interpretato il personaggio noto come il Grand’Ammiraglio. Tornerà neidel personaggio all’interno della serie tv… »dinei

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Roybattyforever : “ Star Wars episodio I: la amenaza fantasma”(1999) Arte de Chris Valentine. - ilpost : Disney riprenderà a fare film di Star Wars - ApolloGamer8 : Di tutte le serie uscite su Star Wars , me ne sono sbattuto altamente , ma per #Ahsoka ebsolomper lei mi toccherà… - RSInews : La saga di Star Wars continua - Tre nuovi episodi sono in preparazione. Lo ha rivelato la presidente della Lucasfil… - sbaracadau : leggendo l'annuncio sui tre nuovi film di star wars mi è ritornata in mente la frase di wanna marchi che diceva che… -