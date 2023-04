Star Wars Celebration | annunciati tre nuovi film della saga di Star Wars!

(Di sabato 8 aprile 2023) La2023 ha dato il via alla convention, che ha finalmente rivelato i tredel futuro cinematografico del franchise. Infatti dall’uscita di: The Rise of Skywalker nel 2019, la presenza nelle sale cinematografiche del franchise è un po’ disordinata. Dopo l’annuncio e la successiva cancellazione di diversidi, come Rogue Squadron e ildi Kevin Feige.2023: quali saranno idell’universo cinematografico? Il ...

The Mandalorian mantiene il prima di essere la prima serie dimai realizzata e di aver mantenuto sempre una qualità medio - alta. Durante laCelebration, il suo creatore Jon Favreau ha anticipato i tre viaggi che culmineranno nel corso della ...Come ogni universo cinematografico che si rispetti anche quello diè incredibilmente interconesso. In particolare Ahsoka sarà un modo perfetto per collegare serie animate a quelle in live action. Un nuovo personaggio presentato nel trailer è sicuramente un ...No, non c'è Drew Struzan dietro al suggestivo nuovo poster di Indiana Jones e il quadrante del Destino : a confermarlo è lo stesso illustratore, autore delle locandine di film come, Harry Potter e appunto Indiana Jones . Ciò non significa che la Lucasfilm non abbia chiesto al celebre artista di tornare dalla pensione per lavorare all'ultimo episodio della saga, di cui ...

Star Wars Celebration: tutti gli annunci | Trailer, film, serie e molto altro HDblog

Nuovi trailer, nuove serie TV e nuovi film: ecco tutto quello che abbiamo scoperto sul futuro della galassia lontana lontana di Star Wars.Durante il primo giorno della Star Wars Celebration di Londra, è stata mostrata una nuova clip del prossimo episodio di The Mandalorian, in uscita su ...