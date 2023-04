Stadio Collana | appello delle associazioni dopo la vittoria legale | “Da settembre spazio ad atletica | calcio ed arti marziali”

(Di sabato 8 aprile 2023) Tempo di lettura: 3 minutiChiuso il lungo capitolo della battaglia, per losi volta pagina. All’indomani della sentenza del Consiglio di Stato, con la quale l’impianto del Vomero è tornato nella disponibilità della Regione, ci si interroga sui prossimi passi. “Sul decreto di decadenza della Regione, convalidato dal consiglio di Stato, c’è scritto che l’impianto verrà affidato all’Arus, Agenzia Regionale Universiadi per lo Sport, che ha le risorse per ristrutturarlo. E poi verrà affidato alledel territorio, tramite il Coni e le federazioni sportive. Mi sembra la strada migliore, perché si parla di enti pubblici che interagiscono per finalità di pubblico interesse”. A parlare è Sandro Cuomo, leggenda della scherma. Lui è a capo del comitato...

Sulla base della sentenza del Consiglio di Stato n.3635 di venerdì 7 aprile 2023, la Regione Campania ha intimato alla Giano SSD a r.l. il rilascio della struttura sportiva Arturo Collana e la contestuale consegna all'Agenzia Regionale Universiadi per lo Sport (ARUS) per la successiva gestione. La data fissata da Palazzo Santa Lucia per il rilascio è quella del 2 maggio 2023.

Sulla base della sentenza del Consiglio di Stato n.3635 di ieri, 7 aprile 2023, la Regione Campania ha intimato alla Giano SSD a r.l. il rilascio della struttura sportiva A. Collana e la ...