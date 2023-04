Stabilimenti Balneari: abusi edilizi a Licola di Pozzuoli (Di sabato 8 aprile 2023) Stabilimenti Balneari: controlli a Licola di Pozzuoli, sono sei le persone denunciate per abusi edilizi Controlli negli Stabilimenti Balneari in località Licola a Pozzuoli: sono sei, le persone denunciate per abusi edilizi. I Carabinieri della Stazione di Licola in collaborazione con la Capitaneria di Porto hanno controllato uno stabilimento balneare. La verifica ha permesso di rilevare la presenza di sei strutture in legno e varie pedane, realizzate senza alcuna autorizzazione. Nell’area trovato anche materiale di risulta, scarti edili e opere di fognatura irregolare. Sequestrata una superficie di circa 5000 metri quadrati. I carabinieri comunicano, ... Leggi su puntomagazine (Di sabato 8 aprile 2023): controlli adi, sono sei le persone denunciate perControlli negliin località: sono sei, le persone denunciate per. I Carabinieri della Stazione diin collaborazione con la Capitaneria di Porto hanno controllato uno stabilimento balneare. La verifica ha permesso di rilevare la presenza di sei strutture in legno e varie pedane, realizzate senza alcuna autorizzazione. Nell’area trovato anche materiale di risulta, scarti edili e opere di fognatura irregolare. Sequestrata una superficie di circa 5000 metri quadrati. I carabinieri comunicano, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilcittadino8 : sto seguendo il servizio di mimandaraitre sulle spiagge libere in italia. sprechiamo un sacco di tempo su servizi t… - fattidinapoli : Napoli: Licola, controlli negli stabilimenti balneari. 6 persone denunciate per abusi edilizi -… - ilGazzettinoves : #Pozzuoli, controlli negli stabilimenti balneari: 6 persone denunciate per abusi - @_Carabinieri_ - - dott_lecter : @paola_demicheli @pdnetwork @ellyesse è iniziata la stagione estiva in Romagna, c’è tanto da fare negli stabiliment… - MasieriSilvana : @GiuseppeConteIT L Italia con la Meloni pensa ai condoni e agli stabilimenti balneari -