Spezia | Wisniewski | 'Finalmente la mia occasione | la sfrutterò'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : LIVE #Fiorentina Spezia 0-0: si comincia! Italiano con Sottil-Ikoné, sorpresa Wisniewski - tuttoatalanta : Fiorentina-Spezia, le formazioni ufficiali: c'è Sottil nei viola, Semplici lancia Wisniewski… - sportli26181512 : LIVE Alle 14.30 #Fiorentina Spezia: Italiano con Sottil-Ikoné in fascia, sorpresa Wisniewski - FAMerkezi : Fiorentina 11: Terracciano, Biraghi, Julio, Martinez Quarta, Dodo, Mandragora, Castrovilli, Sottil, Bonaventura, Ik… - calciomercatoit : ??? Formazioni UFFICIALI #FiorentinaSpezia FIORENTINA: Terracciano; Dodò, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Castrovill… -

... ' Per me questa è una partita particolare, contro la squadra che tifavo fin da bambino ma spero che oggi loporti via risultato positivo perché ne abbiamo bisogno.L'ho visto bene,...Commenta per primo Loarriva a Firenze alla ricerca di punti salvezza. A pochi minuti dal match è Przemysaw, difensore dei liguri, che ha sottolineato il suo buon momento di forma: 'Mi sento molto bene, ...ItalianoSPEZIA (4 - 3 - 3): Dragowski; Amian, Ampadu,, Nikolaou; Ekdal, Bourabia, ... Udinese* 39; Torino 38; Sassuolo 37; Monza* 35; Empoli* 32; Salernitana* 29; Lecce* 27;25; ...

Fiorentina-Spezia: C'è Wisniewski nella retroguardia aquilotta Spezia Calcio Sito Ufficiale

Nel corso del pre-partita di Fiorentina-Spezia, ai microfoni di Dazn ha preso la parola Leonardo Semplici. Ecco le sue dichiarazioni: “Wisniewski titolare Abbiamo la massima fiducia in lui, così come ...Sono ufficiali le formazioni del match delle 14:30, all'Artemio Franchi di Firenze, tra Fiorentina e Spezia. I Viola schierano Sottil sugli esterni dando un turno di riposo a Nico Gonzalez, lo Spezia ...