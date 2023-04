Spezia, Semplici: «Abbiamo strappato punti a una squadra forte» (Di sabato 8 aprile 2023) Leonardo Semplici, allenatore dello Spezia, ha parlato in conferenza stampa al termine del match pareggiato con la Fiorentina Leonardo Semplici, allenatore dello Spezia, ha parlato in conferenza stampa. FIORENTINA – «Abbiamo strappato punti a una squadra forte, di valore, che giocava per la storia davanti a tanta gente. Sono soddisfatto, stiamo facendo un percorso e ci sono aspetti da migliorare ma direi che ci siamo meritati questi punti. Nel secondo tempo Abbiamo subito e difeso nella giusta maniera. E poi quell’occasione clamorosa alla fine… Peccato. Non era forse giusto ma il calcio è anche questo». SHOMURODOV – «Ho cercato di tirarlo su, era abbattuto. Ha chiesto scusa ai compagni ma non ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 8 aprile 2023) Leonardo, allenatore dello, ha parlato in conferenza stampa al termine del match pareggiato con la Fiorentina Leonardo, allenatore dello, ha parlato in conferenza stampa. FIORENTINA – «a una, di valore, che giocava per la storia davanti a tanta gente. Sono soddisfatto, stiamo facendo un percorso e ci sono aspetti da migliorare ma direi che ci siamo meritati questi. Nel secondo temposubito e difeso nella giusta maniera. E poi quell’occasione clamorosa alla fine… Peccato. Non era forse giusto ma il calcio è anche questo». SHOMURODOV – «Ho cercato di tirarlo su, era abbattuto. Ha chiesto scusa ai compagni ma non ...

