Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Spezia, Dragowski: 'Siamo sul pezzo, vi racconto il mio assist di oggi': 'Siamo sul pezzo, e alla fine potevamo pur… - Spezia_1906 : ?? 'Partita di grande sofferenza, ma alla fine potevamo anche vincerla' ?? #Dragowski protagonista anche al Franchi ??… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SPEZIA - Dragowski: 'Abbiamo sofferto ma alla fine potevamo anche vincere' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SPEZIA - Dragowski: 'Abbiamo sofferto ma alla fine potevamo anche vincere' - susydigennaro : RT @napolimagazine: SPEZIA - Dragowski: 'Abbiamo sofferto ma alla fine potevamo anche vincere' -

All.: Italiano(4 - 3 - 3):; Amian, Wisniewski, Ampadu, Nikolaou; Bourabia (20' st Bastoni), Ekdal (31' st Esposito), Zurkowski; Gyasi (31' st Shomurodov), Nzola (44' st Verde), ...(4 - 3 - 3):6; Amian 6, Ampadu 6, Nikolau 6, Wisniewski 5.5; Bourabia 6 (20' st Bastoni 6), Ekdal 6 (31' st Esposito sv), Zurkowski 6; Gyasi 6 (31' st Shomurodov sv), Nzola 6.5 (44' ...Il portiere delloha commentato il pareggio della sua squadra arrivato in casa della Fiorentina: 'Alla fine potevamo vincerla, ma purtroppo non ci siamo riusciti. Abbiamo sofferto da squadra, ma ci ...

Firenze, 8 aprile 2023 – Il tredicesimo gol stagionale di Mbala Nzola vale il pareggio dello Spezia contro la lanciatissima Fiorentina. Un punto fondamentale, soprattutto dopo quello ottenuto dalla ...(ANSA) - FIRENZE, 08 APR - Fiorentina-Spezia 1-1 (1-1). Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Quarta, Igor, Biraghi; Mandragora (35' st Duncan), Castrovilli (26 ...