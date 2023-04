Spendere tutti i soldi del Pnrr è un obiettivo quasi impossibile

(Di sabato 8 aprile 2023) Raggiungere l'didelentro il 2026 «sarà». La stroncatura sul piano arriva dalla Cgia di Mestre, secondo cui se l'Italia non riesce ala quota annuale dei fondi di coesione Ue, pari a 9 miliardi di euro, ben difficilmente riuscirà a impiegare i fondi delche sono pari a 4,5 volte tanto, 42 miliardi all'anno in media, 191,5 in totale. L'Ufficio studi Cgia richiama «la storica difficoltà del nostro Paese a utilizzareche ci giungono da Bruxelles». Riguardo ai fondi di coesione «non sono pochi quelli riferiti al settennio 2014-2020 che, entro la fine di quest'anno, rischiamo di perdere, sebbene la spesa ipotetica annuale ...

Pnrr Cgia: 'Raggiungere l'obiettivo dii soldi del Pnrr entro il 2026 'sarà quasi impossibile' Secondo la Cgia di Mestre se l'Italia non riesce ala quota annuale dei fondi di coesione Ue, pari a 9 miliardi di euro, ...

