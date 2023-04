Spazio, raccolta dati: Exprivia si aggiudica una gara Esa da venticinque milioni di euro Gruppo di Molfetta (Di sabato 8 aprile 2023) Di seguito un comunicato diffuso da Exprivia: Exprivia si è aggiudicata la gara dell’Agenzia Spaziale europea (ESA) per la fornitura del Payload Data Ground Segment (PDGS) della costellazione satellitare italiana IRIDE con un contratto da 25 milioni di euro. Il Gruppo ICT realizzerà una piattaforma per raccogliere i dati di oltre 30 satelliti, elaborandoli in modo sistematico per lo studio dei fenomeni naturali. Con questa tecnologia i dati saranno disponibili gratuitamente per organizzazioni pubbliche e private, e conservati in modo permanente attraverso un’infrastruttura di archiviazione di Big Data di ultima generazione. Il programma spaziale IRIDE, che sarà realizzato in Italia con le risorse del PNRR e gestito ... Leggi su noinotizie (Di sabato 8 aprile 2023) Di seguito un comunicato diffuso dasi èta ladell’Agenzia Spazialepea (ESA) per la fornitura del Payload Data Ground Segment (PDGS) della costellazione satellitare italiana IRIDE con un contratto da 25di. IlICT realizzerà una piattaforma per raccogliere idi oltre 30 satelliti, elaborandoli in modo sistematico per lo studio dei fenomeni naturali. Con questa tecnologia isaranno disponibili gratuitamente per organizzazioni pubbliche e private, e conservati in modo permanente attraverso un’infrastruttura di archiviazione di Big Data di ultima generazione. Il programma spaziale IRIDE, che sarà realizzato in Italia con le risorse del PNRR e gestito ...

