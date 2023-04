Spazio, mappato il campo magnetico della Nebulosa del Granchio (Di sabato 8 aprile 2023) Le nuove scoperte della prima osservazione Ixpe sono presentate nello studio pubblicato sulla rivista Nature Astronomy Leggi su repubblica (Di sabato 8 aprile 2023) Le nuove scoperteprima osservazione Ixpe sono presentate nello studio pubblicato sulla rivista Nature Astronomy

