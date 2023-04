Spagna, il Real Madrid cade a sorpresa con il Villarreal (Di sabato 8 aprile 2023) Il Real Madrid perde a sorpresa in casa contro il VillarReal: finisce 3-2 per i sottomarini e la squadra di Ancelotti rimane a -11 dal Barcellona Il Real Madrid cade a sorpresa contro il VillarReal. Dopo la vittoria in Copa del Rey contro il Barcellona, la squadra di Ancelotti perde contro i sottomarini gialli per 3-2. Primo gol per le merengues con l’autogol di Pau Torres. Chukwueze sigla il pari e poi Vinicius ha riportato il Real in vantaggio. Di Chukwueze e Morales i gol della vittoria. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 8 aprile 2023) Ilperde ain casa contro il Villar: finisce 3-2 per i sottomarini e la squadra di Ancelotti rimane a -11 dal Barcellona Ilcontro il Villar. Dopo la vittoria in Copa del Rey contro il Barcellona, la squadra di Ancelotti perde contro i sottomarini gialli per 3-2. Primo gol per le merengues con l’autogol di Pau Torres. Chukwueze sigla il pari e poi Vinicius ha riportato ilin vantaggio. Di Chukwueze e Morales i gol della vittoria. L'articolo proviene da Calcio News 24.

