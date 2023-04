Southampton-Manchester City: che rovesciata di Haaland, il norvegese tocca quota 200 gol in carriera (Di sabato 8 aprile 2023) Non poteva scegliere un modo migliore per segnare il suo 200esimo gol in carriera Erling Haaland, autore di una doppietta nel match contro il Southampton. L’attaccante norvegese ha aperto le danze al 45?, ma è stato al 68? che si è inventato un gran gol. Sul cross di Grealish, il centravanti del Manchester City si è coordinato e in rovesciata ha battuto Bazunu. Rete numero 30 in campionato e vittoria in ghiaccio per i citizens. In alto il video del gol. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 8 aprile 2023) Non poteva scegliere un modo migliore per segnare il suo 200esimo gol inErling, autore di una doppietta nel match contro il. L’attaccanteha aperto le danze al 45?, ma è stato al 68? che si è inventato un gran gol. Sul cross di Grealish, il centravanti delsi è coordinato e inha battuto Bazunu. Rete numero 30 in campionato e vittoria in ghiaccio per i citizens. In alto il video del gol. SportFace.

