Sostituiranno Elly Schlein Pd | la profezia da incubo | quando viene giù tutto

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 8 aprile 2023) Al di là delle poltrone che si sono spartiti per la segreteria del Pd, trae Stefano Bonaccini il vero accordo è un altro e sarà testato da qui alle Europee del 2024. Se comincerà a dare frutti la leadership della pasionaria rossa il Pd potrà salvarsi, se non li darà "il sinedrio degli anziani troverà il modo di sostituirla, come ha fatto sempre nei quindici anni della storia del Pd". Lo scrive Marcello Sorgi nel suo editoriale sulla Stampa in cui rivela l'esistenza di "un patto per separare il complicato governo interno del partito, che richiede un'indispensabile familiarità con il sistema correntizio, dalla sua proiezione esterna in termini d'immagine e di costruzione di una nuova identità". Il tacito accordo intervenuto con i capi corrente prevede, scrive Sorgi, che "abbia dominio assoluto nella ...