Sorprese di cioccolato per i piccoli ospiti del reparto Pediatria del Policlinico San Pietro

Leggi su bergamonews

(Di sabato 8 aprile 2023) E? stata una mattinata speciale per ipazienti deldidelSan(Gruppo San Donato). In occasione della Pasqua, due persone, travestite da simpatici coniglietti, hanno fatto visita ai bimbi ricoverati, portando tanta allegria e golosissime: uova, coniglietti e coccinelle di. Una nuova iniziativa di GSD Foundation ETS, la fondazione del Gruppo San Donato che rappresenta l’anima non-profit del Gruppo e che si impegna ogni giorno con passione e professionalita? per offrire la migliore assistenza alle persone bisognose di cure.