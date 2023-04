Sorpasso Cremonese nel recupero, Samp battuta 3-2 al Ferraris (Di sabato 8 aprile 2023) GENOVA (ITALPRESS) – E' notte fonda per la Sampdoria sconfitta nel recupero dalla Cremonese al Ferraris, una sentenza per i blucerchiati ormai ad un passo dalla serie B. Si regala una speranza la formazione di Ballardini con questo successo. Finisce 3-2 grazie al gioiello di Sernicola al 95?. La squadra di Stankovic mette la freccia del Sorpasso al primo affondo. E' bravissimo Augello sulla fascia sinistra a crossare centralmente per Leris che anticipa Quagliata e firma il vantaggio. Il suo colpo di testa non lascia scampo a Carnesecchi quando sta per scoccare il 15? di gioco. Samp vicina al raddoppio al 29? ma Carnesecchi chiude bene in uscita su Zanoli. Poi si accende la Cremonese che si rende pericolosa al 32? con la spizzicata di testa da parte di Bianchetti che ... Leggi su iltempo (Di sabato 8 aprile 2023) GENOVA (ITALPRESS) – E' notte fonda per ladoria sconfitta neldallaal, una sentenza per i blucerchiati ormai ad un passo dalla serie B. Si regala una speranza la formazione di Ballardini con questo successo. Finisce 3-2 grazie al gioiello di Sernicola al 95?. La squadra di Stankovic mette la freccia delal primo affondo. E' bravissimo Augello sulla fascia sinistra a crossare centralmente per Leris che anticipa Quagliata e firma il vantaggio. Il suo colpo di testa non lascia scampo a Carnesecchi quando sta per scoccare il 15? di gioco.vicina al raddoppio al 29? ma Carnesecchi chiude bene in uscita su Zanoli. Poi si accende lache si rende pericolosa al 32? con la spizzicata di testa da parte di Bianchetti che ...

