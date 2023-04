Sophie Codegoni annuncia | “Ultima volta | poi lo faremo con Cèline” Di cosa si tratta

(Di sabato 8 aprile 2023) La modella ed ex gieffina ha fatto un curioso annuncio ai fan sui social: le parole diPer la bellasi avvicina sempre di più la data del parto. Presto la figliaverrà al mondo, ma poco prima del grande evento l’ex gieffina ha voluto fare un annuncio dopo aver preso una decisione molto particolare. Lainfatti partirà con il fidanzato Alessandro Basciano per un’prima della nascita della bimba. Intervenuta sul proprio profilo Instagram, la bellaha così dato la notizia ai fan: “Ultimo viaggetto perché poi dopo entro nella trentaseiesima settimana e non mi fanno più salire sull’aereo – ha esorditosui social – . Ho detto ‘dai approfittiamone’, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Stella84461135 : @verza_barbara @ALEBASCIANO22 @Sophie_codegoni @BeppeBasciano Buongiorno ai genitori Più belli e simpatici ?? - verza_barbara : Buongiorno mondo, buongiorno ai nostri Sophie e Alessandro ?? buon fine settimana a tutti ????#basciagoni… - TizianiLucia : RT @OSoardi: Buongiorno family ?????????????????????@Sophie_codegoni? ?@ALEBASCIANO22? #basciagoni - BettinCinzia : Tutti pronti per la prima serata di questo weekend con il super dj ???? @ALEBASCIANO22 @Sophie_codegoni… - SerenaDiCola2 : RT @verza_barbara: Buonanotte a tutti e a domani ???? #basciagoni @ALEBASCIANO22 @Sophie_codegoni -

Ospite a Casa Chi, il format web del settimanale condotto da, l'ex gieffino ha fatto un bilancio del suo percorso nella Casa di Cinecittà e rivelato la verità sul rapporto con Edoardo ...Successivamenteha chiesto all'ex gieffino come vanno le cose con la sua ex Ivana Mrazova. Il diretto interessato ha affermato che rivederla all'interno della casa di Cinecittà è ...Luca Onestini è stato il primo ospite di Casa Chi dopo la fine del Grande Fratello Vip 7 : nel salotto online condotto da, l'ex gieffino ha avuto l'occasione di parlare un po' dei suoi compagni di avventura, rivelando in modo particolare qualche sua opinione personale sulla trionfatrice Nikita Pelizon e ...

Sophie Codegoni censura Alessandro Basciano: «Vorrei fare più storie con lui ma devo stare attenta a ciò che d ilmattino.it

Basciagoni, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano nuova disavventura in viaggio per la giovane coppia: l'accaduto raccontato dall'ex gieffina ...Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono molto attivi sui propri canali social in cui tutti i giorni postano video e foto che raccontano la loro vita quotidiana di coppia. L'influencer, ...