Sono stati battuti Pio e Amedeo | un' amara sorpresa dopo lo show

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 8 aprile 2023) Pio edalla Via Crucis. Stando ai dati sugli ascolti, infatti il rito trasmesso da Rai Uno è stato il programma più visto della prima serata di ieri 7 aprile con 3.8 milioni di telespettatori (20,2%) Felicissima Sera condotto dal duo di comici su Canale Cinque, seppur in risalita rispetto alla scorsa settimana, ha coinvolto quasi 2.9 milioni di utenti (21.3%). Oltre alle trasmissioni delle reti ammiraglie, l'unico programma che ha superato il milione di spettatori è stato Quarto Grado su Rete Quattro. Ma ecco nel dettaglio gli ascolti tv del prime time di venerdì 7 aprile 2023: Rai Uno - Rito della Via Crucis presieduto dal Papa: 3.799.000 spettatori (20.2% di share); a seguire In Viaggio, dalle 22:31 alle 23:49, che ha interessato 1.449.000 spettatori (9.9%). Canale 5 - Felicissima ...