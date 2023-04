Sonia Bruganelli | vacanza con destinazione top secret dopo il GF

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Novella_2000 : Sonia Bruganelli dopo il GF Vip si concede una vacanza (con destinazione top secret) - infoitcultura : Paolo Bonolis si ritira? Cosa ha detto a Felicissima sera e il commento su Sonia Bruganelli - ru20756519 : RT @neverlandisin_: ovviamente sonia bruganelli mette mi piace solo e soltanto ad una persona, la sua pupilla ??????? #donnalisi #fiorde http… - GossipOne_it : 'Paolo Bonolis svela il segreto hot della sua relazione con Sonia Bruganelli in diretta TV' - mgiopas : RT @neverlandisin_: ovviamente sonia bruganelli mette mi piace solo e soltanto ad una persona, la sua pupilla ??????? #donnalisi #fiorde http… -

Forse è stata una sorta di 'passaggio di consegne' quello andato in scena prima della finale del GF Vip trae Giulia Salemi . La moglie di Paolo Bonolis ha fatto un regalo ...Al conduttore, in particolare, è stata chiesta conferma dell'ormai nota questione delle case separate con la moglie,. 'Come definirei il rapporto con mia moglie con un mio programma...Orietta Berti enon hanno mai nascosto le loro simpatie. Le 'Donnalise' non si sono mai lamentate delle prese di posizione die di tutte le volte che ha salvato Antonella, ...

Dopo il GF Vip 7 Sonia Bruganelli si concede una vacanza con destinazione top secret. Ecco il perché di questa scelta ...Paolo Bonolis choc a “ Felicissima Sera” , il programma di Pio e Amedeo in onda su Canale 5, venerdì 7 aprile. Durante ...